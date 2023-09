Die „Spiele der Wahrheit“ stehen an | Der FC Augsburg muss gegen Mainz 05 siegen

Nach einem schwachen Saisonstart beginnen für den FC Augsburg bereits am fünften Spieltag die „Spiele der Wahrheit“. Gegen Mainz 05 muss ein Sieg her.

Pokalaus bei einem Drittligaaufsteiger in Runde 1, zwei Punkte aus vier Spielen (darunter waren allerdings auch die Auswärtspartien in München und Leipzig). Die Startbilanz des FC Augsburg in die Saison 2023/24 ist äußerst schwach. Nur in zwei der bisher zwölf Bundesliga-Spielzeiten standen die Schwaben zu diesem Zeitpunkt schlechter da. Seit 16 Ligapartien wartet man bei Rot-grün-weiß auf einen Sieg, auch in dieser Saison bis jetzt vergeblich. Da neben dem Punktekonto auch die Darbietung an sich in den letzten Begegnungen eher fehlerreiche Magerkost war, steht auch der Trainer unter Druck. Die Mannschaft muss nun liefern, wenn Trainer Enrico Maaßen nicht in ernsthafte Sorgen geraten möchte. Die großen Treueschwüre aus dem Umfeld wurden zuletzt weniger. Maaßen bleibt aber weiterhin fokussiert und noch weitestgehend entspannt: „Wir haben gegen zwei Teams auf Augenhöhe zumindest einen Punkt geholt“.

Die schwache Leistung aus dem Leipzig-Spiel wurde analysiert, die Mannschaft wird in die Verantwortung genommen. Maaßen: „Wir müssen die leichten Fehler abstellen“ Gegen die bisher ebenfalls mit nur einem Zähler enttäuschenden Mainzer müssen die durchaus in Zügen erkennbaren guten Ansätze über die volle Distanz gebracht werden.

Auch die 05er wollen den ersten Saisonsieg und haben mit dem starken Offensivspieler Onisiwo eine gefährliche Waffe gegen die bisher so wacklige Augsburger Defensive in ihren Reihen. Auch Marco Richter dürfte besonders motiviert sein. Gegen seinen Stammverein wird der frühere Kapitän von Hertha BSC für die Mainzer versuchen, für Wind zu sorgen.

Für den FC Augsburg beginnen mit der Mainz-Partie die „Spiele der Wahrheit“. Vor der Länderspielpause stehen anschließend noch die Auswärtspartie in Freiburg und das Heimspiel gegen Schlusslicht Darmstadt an. Drei Spiele, die zeigen werden welchen Verlauf diese Saison für die Zirbelnusskicker nehmen könnte.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Pfeiffer, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Engels, Rexhbecaj- Vargas, Demirovic – Beljo