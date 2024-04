Das Spitzenspiel vor dem Highlight – FV Illertissen erwartet den FC Bayern

Das Spitzenspiel der Regionalliga Bayern wird bereits am Freitagabend (19.00) angepfiffen, wenn der Tabellen vierte FV Illertissen den Tabellenfünften, die Jungprofis des FC Bayern München empfängt. Wie immer in den letzten Jahren ein Highlight für den FVI, dem am kommenden Dienstag ein weiteres bevorsteht, wenn der Drittligist FC Ingolstadt zum Halbfinalspiel des Totopokals nach Illertissen kommt. Vorher treffen die Illertisser aber,nun schon zum 20. Mal, auf die Bayern Youngster.

Nahezu unglaublich, dass ein vergleichsweise kleiner Verein mit den Talenten des deutschen Meisters, die unter Vollprofibedingungen arbeiten, tabellenmäßig auf Augenhöhe ist. Auch im Vorrundenspiel war das der Fall, auch wenn die Illertisser Mehr als eine Stunde in Unterzahl waren. Kevin Frisorger, inzwischen zu Schweinfurt 05 gewechselt, hatte wegen einer Tätlichkeit die rote Karte gesehen, nachdem er einen Elfmeter verschossen hatte. Das soll aber nicht heißen, dass die Duelle zwischen den Illertissern und den ‚kleinen‘ Bayern immer besonders hitzig waren. Im Gegenteil, die Spiele hatten immer hohes Niveau, worauf man sich vermutlich auch am Freitag freuen kann. Zwar unterlagen die Bayern am Dienstag beim Nachholspiel in Nürnberg mit 0:2, doch wer den Ehrgeiz von Trainer Holger Seitz kennt, weiß, dass er von seiner Mannschaft Wiedergutmachung fordern wird. Sein Hauptaugenmerk liegt weiterhin darauf, junge Spieler für größere Aufgaben heranzubilden. Jüngstes Beispiel ist Aleksandar Pavlovic, der es in kürzester Zeit, nach drei Regionalligaeinsätzen diese Saison, sogar in den Kader der Nationalmannschaft schaffte. Auch am Freitag werden bei den Münchnern sogenannte Perspektivspieler dabei sein, die auf eine ähnliche Karriere hoffen. So konnten Lovro Zvoranek(18- 7 Tore) und Dion Berisha(20-7 Tore), angeführt von Kapitän Timo Kern(34-10 Tore)bereits auf sich aufmerksam machen.

Die Illertisser werden also richtig gefordert sein. Sie wollen natürlich ihre stolze Serie, seit 6 Spielen ungeschlagen, davon 5 Siege, beibehalten bzw. ausbauen. Trainer Holger Bachthaler freut sich auf alle Fälle auf die nächsten beiden Highlights mit seiner Mannschaft:“Mit dem FC Bayern II und dem FC Ingolstadt treffen wir innerhalb von 5 Tagen auf zwei sehr interessante Teams, entsprechend groß ist unsere Vorfreude und Motivation auf diese beiden Spiele. Der FC Bayern II verfügt insgesamt über eine sehr junge Mannschaft mit außergewöhnlich talentierten Spielern. Fußballerisch sind sie für mich das stärkste Team in der Liga – durch ihre individuelle Qualität und ihre Variabilität in der Offensive müssen wir daher gegen den Ball sehr viel Aufwand betreiben und gut im Kollektiv verteidigen.“ Bis auf den verletzten Felix Schwarzholz hat der Illertisser Trainer seinen gesamten Kader zur Verfügung. So gesehen hat er die Qual der Wahl und wird sich wohl erst nach dem Abschlusstraining entscheiden, wen er nominiert.