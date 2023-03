Die Vielfalt Augsburgs erleben: Augsburg Open 2023 – Ticketverkauf startet am 29.März

Augsburg Open lädt in diesem Jahr vom 4. bis 7. Mai wieder zu interessanten Orten ein, die der Öffentlichkeit teilweise sonst nicht zugänglich sind. Über 120 teilnehmende Firmen, Vereine, Einrichtungen oder auch Behörden öffnen vier Tage lang ihre Türen und bieten spannende Führungen, Vorträgen und Workshops für Klein und Groß an.

Das Programm ist ab dem 29. März 2023 online verfügbar, der Verkauf der Eintrittsbändchen und die Anmeldungen für die Führungen startet zeitgleich. Alle Informationen auf augsburg-city.de/open.

Mehr als 120 Firmen, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Institutionen und auch Behörden

zeigen in mehr als 450 Führungen und Workshops bei Augsburg Open, wie sie zur Vielfalt von Augsburg beitragen und was man bei ihnen erleben kann. Vom 4. bis 7. Mai können alle Neugierigen oder Interessierten neue Sportarten ausprobieren, mehr über die Geschichte Augsburgs kennenlernen oder erfahren, welche kleineren oder größeren Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen für die Wirtschaftskraft und Kreativleistungen in Augsburg und der Umgebung stehen.

Das diesjährige Programm ist mit seinen 450 Führungen das umfangreichste, das es bei

Augsburg Open je gab – und bietet, wie Ekkehard Schmölz (Leiter Augsburg Marketing)

erklärt, viele überraschende Wow-Momente und Einblicke, die begeistern werden: „Vom

regionalen Radiosender über lokale Vereine und städtische Einrichtungen bis hin zu

Weltmarktführern: Neben den beliebten Klassikern gibt es in diesem Jahr auch neue

Programmpunkte bei Augsburg Open. Erstmals dabei sind unter anderem der AEV mit einer

Führung durch das Curt-Frenzel-Stadion oder auch Autefa Solutions, die Industrieanlagen

herstellen. Spannende Geschichten bei Sonnenaufgang, kurzweilige Mitmachaktionen zum

Ausprobieren und Experimentieren für die ganze Familie, Führungen an Orten, die

normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind – wer das erleben möchte, ist bei Augsburg

Open genau richtig!“

Augsburg Open richtet sich an alle Interessierte aller Altersgruppen, die hinter Türen in

Augsburg und der Region schauen wollen, die ansonsten verschlossen sind – eine einmalige

Gelegenheit, die Stadt aus einer anderen Perspektive zu erleben. Und ganz wichtig: Fragen

ist immer erlaubt, viele Kooperationspartner laden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch aktiv zum Mitmachen ein. Einer der Gründe, warum auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber die Veranstaltung schätzt: „Als Oberbürgermeisterin und ehemalige Wirtschaftsreferentin begleite ich Augsburg Open seit Jahren und freue mich, dass es eine feste Größe in Augsburg geworden ist. Die Veranstaltung bietet jedes Jahr faszinierende Einblicke hinter die Kulissen von Unternehmen und Firmen. Viele Augsburgerinnen und Augsburger können so neue Seite der Stadt entdecken. Es ist großartig, wie viele interessante Firmen, Vereine und Einrichtungen teilnehmen und gemeinsam ein vielfältiges Programm bieten. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern spannende Eindrücke und wundervolle Tage bei Augsburg Open.“

Neues bei Augsburg Open 2023

Augsburg Open ist in diesem Jahr die perfekte Gelegenheit neue Kulturen oder Sportarten für sich zu entdecken, zu testen und vielleicht auch zu vereinen. Die Abteilung Boule des TSG Augsburg Lechhausen lädt alle Fans des französischen Savoir Vivre zu einer Stunde Boule bei Pastis, Wein und Baguette. Bislang unbekannte Einblicke in den Alltag einer weltweitbekannten Augsburger Institution erhält man bei der Führung durch das Haus St. Ambrosius der Augsburger Domsingknaben. Medizin, Ernährung, Sport, Familie und Wohnen in einer Führung vereint? Das kann man auf der Intersana erleben – im Rahmen von Augsburg Open erhalten alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen kostenfreien Zugang zu der Messe sowie einen limitierten Welcome-Sportbag. Ein kleines Augsburger Wunder erlebt man bei der Führung durch die manomama Manufaktur, die die Textilproduktion „Made in Augsburg“ wieder hat auferstehen lassen und zeigt, dass faire Textilindustrie mit einer regionalen Wertschöpfungskette auch in Deutschland möglich ist.

Das Programm ist unter augsburg-city.de/open ab Mittwoch, dem 29. März um 0:00 Uhr

einsehbar. Gleichzeitig startet der Verkauf der Tickets und die damit verbundenen

Anmeldungen zu den Führungen. Alle Details zur Anmeldung sind bereits jetzt einsehbar.

Weitere Informationen unter www.augsburg-city.de/open.