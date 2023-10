Die Vorbereitungszeit ist absolviert – Der EHC Königsbrunn startet bei den Devils Ulm/Neu-Ulm in die Saison

Sieben Testspiele hat der EHC Königsbrunn bisher absolviert, am Samstag geht es nun auswärts bei den „Devils“ des VfE Ulm/Neu-Ulm endlich um Punkte. In der Eissporthalle am Donaubad wird ab 18 Uhr offiziell die neue Saison mit dem Spiel der Devils gegen den EHC eröffnet, ehe die anderen Teams einen Tag später ihre ersten Partien austragen.

Die Mannschaft aus Ulm musste vor der Saison viele Umstellungen vornehmen, denn einige Leistungsträger verließen die Devils. Unter anderem wechselten Florian Döring zum EHC Königsbrunn und Marius Dörner nach Landsberg. Dafür finden sich nun einige interessante Neuzugänge im Ulmer Team. Der 23-jährige Verteidiger Daniel Bartuli wechselte aus der Oberliga Nord von Duisburg in die Donaustadt. Ebenfalls aus der Oberliga Nord wurde der 24-jährige Angreifer Justin Unger verpflichtet, er spielte für den Herforder EV und konnte in der Vorbereitung schon sein Können zeigen. Vom Oberligisten Lindau wechselt der 21-jährige Stürmer Ludwig Danzer zu den Devils, ebenso wie einige weitere junge Spieler und Talente. Mit den beiden tschechischen Kontingentspielern Martin Podešva und Dominik Synek wurden wichtige Schlüsselspieler gehalten, die beiden zählen zu den besten ausländischen Spielern der Bayernliga und konnten den EHC schon oft ärgern. In der Vorbereitung gewannen die Devils mit 2:1 in Buchloe, verloren dann aber beide Testspiele gegen den ehemaligen Oberligisten HC Landsberg, wenn auch nur knapp. Das letzte Testspiel gegen den Landesligisten Pfronten konnte die Mannschaft aber mit 10:4 für sich entscheiden. Ulms Coach Martin Jainz hat es auf jeden Fall wieder geschafft, einen schlagkräftigen Kader auf die Beine zu stellen. Die Devils sind als heimstarkes Team bekannt, das mit viel Leidenschaft, Team Spirit und Einsatz jeden Gegner schlagen kann. Am Samstag in der wohl gut gefüllten Eishalle wird Ulm mit dem Publikum im Rücken dem EHC alles abverlangen, in den letzten Jahren meist mit dem besseren Ende für die Devils. Allerdings werden den Ulmern gegen Königsbrunn wegen Sperren die beiden torgefährlichen Martin Podešva und Simon Klingler fehlen.

Auch der EHC hat mit Ausfällen zu kämpfen, so fehlen definitiv die beiden Leistungsträger Dennis Tausend und Luca Szegedin. Die Generalprobe gegen Burgau wurde zwar verloren, doch Coach Bobby Linke blickt nach vorne: „Ulm war letztes Jahr die Überraschungsmannschaft, da haben wir auswärts zweimal verloren. Wir wissen um die Stärken von den Devils und haben uns dementsprechend vorbereitet. Unser Anspruch sollte sein, mit etwas Zählbarem wieder nach Hause zu fahren.“

Auch Königsbrunns Vorstand Tim Bertele ist schon gespannt auf die Partie in Ulm: „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht. Aufgrund des späteren Saisonbeginns war die Vorbereitungsphase doch sehr lange – vielleicht zu lange. Das hatte natürlich den Vorteil, dass unser Trainer viel ausprobieren und jedem Spieler ausgiebig Spielzeiten geben konnte. Ich bin mit der Vorbereitung zufrieden, immerhin haben wir alle Bayernligisten geschlagen, die Niederlagen sind wohl auch dem ein oder anderen Experiment zuzuschreiben. Dazu war die Umstellung von ausverkauften Stadien in den letztjährigen Play-Offs zu halbleeren Rängen in der Vorbereitung sicherlich eine motivationstechnische Hürde für das Team. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir am Samstag die alte Meister-Stärke abrufen können und alles geben werden, um mit einem Sieg in die Saison zu starten. Ich freue mich über jeden Königsbrunner, der uns in Ulm unterstützt.“