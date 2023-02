Um in Zeiten der Energiekrise Gas zu sparen, wurde im Hallenbad seit September die Wasser- und Lufttemperatur um jeweils zwei Grad niedriger gehalten als in den Vorjahren. Die Memminger Sportvereine, die Schwimmkurse anbieten, sowie Wasserwacht und DLRG berichteten jedoch von stark frierenden Kurskindern bzw. dass Kinder wegen der kalten Temperaturen den Schwimmkursen sogar ganz fernbleiben. Die Stadtverwaltung Memmingen hat daher entschieden, die Temperaturen im Hallenbad wieder auf das gewohnte Niveau anzuheben: das Schwimmerbecken wird ab Mitte Januar wieder 28°C haben, das Lehrschwimmbecken 30°C und die Lufttemperatur liegt wie in den Vorjahren bei 32°C.

„Schon in den Pandemiejahren konnten keine oder sehr wenige Schwimmkurse stattfinden. Es ist jetzt elementar wichtig, dass Kinder die Möglichkeit erhalten schwimmen zu lernen. Daher gehen wir wieder zur gewohnten Wasser- und Lufttemperatur im Hallenbad über – es ist notwendig für unsere Kinder“, betont Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Die Notwendigkeit Energie einzusparen besteht natürlich auch weiterhin. Daher wird auch in Zukunft auf den sehr energieintensiven Warmbadetag im Hallenbad verzichtet, an dem das Schwimmerbecken in vergangenen Jahren für einen Tag in der Woche auf 30°C hochgeheizt wurde. Auch alle anderen Energiesparmaßnahmen der Stadtverwaltung wie beispielsweise die Absenkung der Raumtemperatur in Büroräumen auf 19°C bleiben bestehen.