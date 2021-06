Die wunderbare Welt der Beauty-Produkte

Die Welt der Schönheitspflege ist vielfältig und faszinierend. Deshalb sind Parfümerien magische Orte, die uns inspirieren. Die Auswahl an Düften ist scheinbar grenzenlos. Egal ob frisch, sinnlich, herb oder exzentrisch – viele Duftkreationen sind Klassiker, die neue Duftkompositionen prägen.

Coco Chanel schuf 1921 mit Chanel No. 5 einen der berühmtesten Düfte. Mitte des 20. Jahrhunderts formten luxuriöse Modemarken die Welt der Parfums – darunter Duftkompositionen aus dem Hause Dior, Gucci oder Armani. Heute gibt es neben berühmten Duftklassikern auch kleinere Hersteller, die mit einzigartigen Nischendüften und Indie-Scents überzeugen. Pro Jahr erscheinen mehrere hundert Neukreationen, darunter zahlreiche limitierte Editionen. Die Tendenz der Duftvielfalt auf dem internationalen Markt ist steigend. Die olfaktorischen Meisterwerke entstehen in liebevoller Detailarbeit. Die Kopf-, Herz- und Basisnote bestimmen den Charakter. Wer ein Parfum aufsprüht, nimmt zuerst die Kopfnote wahr. Sie ist verantwortlich für den ersten Eindruck. Die Kopfnote besteht meist aus frischen, zitruslastigen Nuancen und verfliegt recht schnell. Die Herznote ist die Seele der Duftkreation. Sie entfaltet sich nach etwa zehn Minuten und ist lang anhaltend. Die Basisnote verleiht dem Duft Stabilität. Sie entfaltet sich etwa eine Stunde nach dem Auftragen auf der Haut.

Schönheitspflege und Make-up

Wer seinen Lieblingsduft bereits gefunden hat, kann das parfumierte Deodorant, den Badezusatz, das Duschgel oder die Seife passend dazu kaufen. In Parfümerien entdecken Beauty-Fans ein großes Angebot an wohltuenden Pflegeprodukten für alle Hautbedürfnisse. Gesichtspflegelinien unterschiedlicher Hersteller enthalten Reinigungsprodukte, pflegende Cremes, Masken und Elixiere. Badezusätze und Duschgele mit ätherischen Ölen sorgen für Entspannung mit Wellness-Effekt. Wertvolle Körperöle, Bodylotionen und zart schmelzende Körperbutter verwöhnen die Haut und machen sie samtig weich.

Haarpflege- und Stylingprodukte sowie Düfte und Pflegelinien für Männer dürfen natürlich nicht fehlen. Das passende Make-up zaubert den perfekten Look. Foundation, Concealer, Highlighter und Puder lassen den Teint strahlen und enthalten zusätzlich pflegende Inhaltsstoffe. Rouge oder Bronzer sorgen für Frische und Vitalität. Das perfekte Augen-Make-up und der Kussmund gelingen mit hochwertiger dekorativer Kosmetik garantiert. Nagellacke in zeitlosen Nuancen oder trendigen Farbtönen runden den individuellen Look ab.

Die richtigen Accessoires dürfen nicht fehlen

Mit dem passenden Kosmetikzubehör gelingen Wellness-Auszeit und perfekter Look garantiert. Badeschwämme und Massagebürsten dürfen beim ausgiebigen Badevergnügen nicht fehlen. Rund um die Augen sind Pinzetten, Make-up-Pinsel und -Applikatoren und Wimpernzangen unverzichtbare Beauty-Tools. Kosmetikpinsel und Schwämme für Lippenfarbe, Foundation, Rouge und Eyeliner gehören zum Standardsortiment. Sommerzeit ist Manikürezeit. Hochwertige Glas- oder Keramikfeilen bringen die Nägel in Form. Weiteres Equipment für die Pflege und Nagelmodellage wie Maniküre-Stäbchen, Nagelzangen, Hautschieber und UV- oder LED-Lampen sind bei professionellen Anbietern erhältlich. Kleine Kosmetikspiegel, Make-up-Täschchen und Zerstäuberflaschen zum Umfüllen des Lieblingsparfüms passen perfekt in die Handtasche und sind ideal für unterwegs. Praktische Sets sind in allen Produktkategorien zu finden. Beauty-Fans profitieren von Preisvorteilen oder entdecken das perfekte Produktpaket zum Verschenken. Parfums und Beautyprodukte können online oder lokal gekauft werden. Online-Parfümerien bieten eine Produktvielfalt, die in einem stationären Ladengeschäft nicht untergebracht werden kann. Die Beauty-Expertinnen und Experten von MAKEUP haben den internationalen Kosmetikmarkt im Blick. Neue, spannende Produkte und Marken nehmen wir regelmäßig in unser Angebot auf. Mittlerweile sind auf makeupstore.de mehr als 2.000 Kosmetikmarken mit mehr als 80.000 Artikeln vertreten.