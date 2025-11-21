Newsletter
Dieb im Regionalexpress gefasst: Polizei stellt gestohlenen Rucksack sicher
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 47-jähriger Iraker meldete den Diebstahl seines Rucksacks im Regionalexpress RE 9 am Münchner Hauptbahnhof. Kurz darauf schnappte die Bundespolizei den mutmaßlichen Täter, einen 45-jährigen Bulgaren, mit dem gestohlenen Gut.

Schnelles Eingreifen der Bundespolizei

Am späten Donnerstagabend, dem 20. November, meldete der Geschädigte den Diebstahl über die Notrufsäule der Bundespolizei im Hauptbahnhof München. Sein Rucksack war während eines Toilettengangs verschwunden. Die direkte Verbindung zur Bundespolizeiwache führte dazu, dass Einsatzkräfte schnell am Tatort eintrafen. Auf Gleis 17 stellten die Beamten den Tatverdächtigen, der mit dem gestohlenen Rucksack zurückgekehrt war. Der Rucksack wurde seinem Besitzer zurückgegeben.

Ermittlung gegen den Tatverdächtigen

Gegen den 45-jährigen Tatverdächtigen, wohnhaft in Nürnberg, wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Während einer anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass mehrere offene Aufenthaltsermittlungen gegen ihn vorlagen. Zur Identitätsfeststellung wurde er zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht.

Verletzungen festgestellt

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten mehrere oberflächliche Schnittverletzungen im Gesicht des Verdächtigen. Ein Rettungswagen wurde alarmiert, jedoch war eine ärztliche Behandlung nicht notwendig. Informationen über die Ursache der Verletzungen gab der Verdächtige nicht preis.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

