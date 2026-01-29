Diebe stehlen Sattelzug mit 22 Tonnen Kupfer bei Vöhringen – Kripo sucht Zeugen

In Vöhringen, Bayern, kam es am Abend des 22. Januar 2026 zu einem spektakulären Diebstahl. Ein kompletter Sattelzug samt Auflieger und darauf verladenen Wechselbrücken wurde vom Lkw-Parkplatz an der Illerzeller Straße entwendet. Auf dem Fahrzeug befanden sich etwa 22 Tonnen Kupfer, und der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Diebstahl fiel am Morgen des 23. Januar 2026 auf, als die Firmenleitung der Spedition die fehlende Fracht bemerkte.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen, nachdem sie von der Spedition informiert wurde. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die unbekannten Täter die Kupferladung noch in der Diebstahlnacht vom 22. auf den 23. Januar an einem anderen Ort ausgeladen haben.

Zeugenaufruf der Polizei

Am späten Nachmittag des 25. Januar meldete sich ein Zeuge bei der Spedition. Er hatte den Lkw mit Anhänger und den Wechselbrücken bereits seit Freitag in der Nähe der Deponie Rinderberg 3 bei Nattheim, Baden-Württemberg, bemerkt. Die Polizei führte daraufhin vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet nun Personen, die zwischen dem 22. und 23. Januar 2026 im Bereich Nattheim, insbesondere in der Nähe der Deponie Rinderberg 3, Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden.