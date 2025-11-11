Diebstahl auf Solarpark: Unbekannte stehlen 80 Kilometer Kupferkabel bei Heilsbronn

HEILSBRONN. In der Nacht von Sonntag, 9. November 2025, auf Montag, 10. November 2025, kam es zu einem dreisten Diebstahl in Trachenhöfstätt, einem Ortsteil von Heilsbronn. Unbekannte Täter entwendeten mehr als 80 Kilometer Kupferkabel von einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Diebstahl unter dem Deckmantel der Dunkelheit

Zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem umzäunten Gelände der Solaranlage. Mit einem Fahrzeug fuhren sie auf das Gelände, luden die wertvollen Kupferkabel auf und verschwanden unerkannt. Der Diebstahl hinterlässt einen Sachschaden von über 70.000 Euro.

Kriminalpolizei sucht Hinweise

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen. Besonders im Fokus stehen Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug oder sonstige auffällige Beobachtungen in dieser Nacht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl