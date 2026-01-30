type here...
Diebstahl eines weißen Audi SQ7 in Dinkelsbühl: Kriminalpolizei sucht Zeugenhinweise
Polizeipräsidium Mittelfranken
Diebstahl eines weißen Audi SQ7 in Dinkelsbühl: Kriminalpolizei sucht Zeugenhinweise

DINKELSBÜHL. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwochabend, dem 28. Januar 2026, und Donnerstagmorgen, dem 29. Januar 2026, ein Fahrzeug in Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Diebstahl in der Nacht

Der weiße Audi SQ7 stand am Mittwoch gegen 23:00 Uhr noch auf dem Grundstück seines Besitzers in der Ernst-Schenk-Straße. In der Nacht auf Donnerstag gegen 01:45 Uhr wurde das rund 45.000 Euro teure Fahrzeug von zwei unbekannten Tätern gestohlen. Das Fahrzeug verfügte über ein Keyless-Go-System, das möglicherweise den Diebstahl erleichtert hat. 

Teile des Fahrzeugs entdeckt

Bei der Suche nach dem gestohlenen Pkw wurden die Kennzeichen und ein Kindersitz, der sich im Fahrzeug befand, in einem Waldstück bei Unterradach gefunden.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt weiter und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt haben oder den weißen Audi SQ7 seit dessen Diebstahl gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

