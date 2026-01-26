Diebstahl im Augsburger Juweliergeschäft: Vier Unbekannte entwenden Uhren im Wert von mehreren zehntausend Euro

In einem Juweliergeschäft in der Augsburger Innenstadt kam es am Freitag, den 23. Januar 2026, zu einem dreisten Diebstahl. Vier bislang unbekannte Täter betraten gegen 17.45 Uhr das Geschäft in der Straße “am Hoher Weg”.

Ablenkungsmanöver und Diebstahl

Während ein Mann und eine Frau die beiden Geschäftsinhaber ablenkten, stahlen ihre Komplizen zwei hochwertige Uhren. Ein Zeuge, der die Tat aus seinem Fahrzeug heraus beobachtete, kehrte gleich zurück. Doch zu diesem Zeitpunkt waren die vier Diebe bereits auf der Flucht.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Der angerichtete Vermögensschaden beläuft sich auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden.