Diebstahl im S-Bahn-Betriebswerk: Beute von 44.000 Euro in München-Steinhausen verschwunden
Bundespolizei München
Diebstahl im S-Bahn-Betriebswerk: Beute von 44.000 Euro in München-Steinhausen verschwunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In München kam es zu einem bemerkenswerten Diebstahl auf dem Gelände des S-Bahn-Betriebswerks in Steinhausen. Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, dem 7. Februar, und Montagvormittag, dem 9. Februar, mehrere Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen.

Werkzeuge und Bauteile im Visier der Täter

Ein 40-jähriger Mitarbeiter einer Metallbaufirma stellte am Montag gegen 12:00 Uhr fest, dass aus einem Container Werkzeuge im Wert von etwa 2.000 Euro entwendet wurden. Der Container befand sich während des Tatzeitraums auf dem Betriebswerksgelände. Zusätzlich wurden mehrere Deckenleuchten einer Baufirma im Gesamtwert von circa 14.000 Euro gestohlen.

Buntmetallkabel der Deutschen Bahn betroffen

Besonders ins Gewicht fallen der Diebstahl von Buntmetallkabeln der Deutschen Bahn. Diese haben einen Wert von rund 28.000 Euro und waren ebenfalls auf dem Gelände gelagert. Details zum Abtransport der gestohlenen Gegenstände und zum Einbruch in den Container sind noch unklar. Die Bundespolizei ermittelt und sicherte Spuren am Tatort.

Aufruf zur Mithilfe

Die Bundespolizeiinspektion München bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 089 515550 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

