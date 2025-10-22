Diebstahl in Fürth: AirTag führt Polizei zu E-Scooter-Dieb unter Drogeneinfluss

FÜRTH. (997) Am Dienstag, den 21. Oktober 2025, wurde in Fürth ein E-Scooter gestohlen. Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, den Diebstahl begangen zu haben. Dank eines „AirTags“ gelang es der Polizeiinspektion Fürth, den E-Scooter samt Tatverdächtigem schnell zu lokalisieren.

E-Scooter-Diebstahl in Fürth

Der Vorfall ereignete sich zwischen 06:30 Uhr und 16:30 Uhr, als ein Unbekannter einen angeketteten E-Scooter an der U-Bahnanlage in der Jakobinenstraße entwendete. Der rechtmäßige Besitzer, ein 33-jähriger Deutscher, konnte den gestohlenen Roller noch in der Nacht orten und informierte unverzüglich die Polizei.

Schnelle Festnahme dank moderner Technologie

Die Polizeiinspektion Fürth verfolgte den erhaltenen Standort und konnte den 37-jährigen deutschen Tatverdächtigen in der Meckstraße anhalten. An der sichergestellten Person ergaben sich zudem Anzeichen, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte, während er den E-Scooter fuhr.

Täter muss sich rechtlich verantworten

Dem Tatverdächtigen drohen nun strafrechtliche Konsequenzen wegen des Diebstahls und der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc