Diebstahl in Fürth: Unbekannte entwenden Traktoren im Wert von über 70.000 Euro

In Fürth-Atzenhof haben unbekannte Diebe zwischen Sonntagabend, dem 25. Januar 2026, und Montagmorgen, dem 26. Januar 2026, zwei Kompakttraktoren von einem Verkaufsgelände gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe durch Zeugenhinweise.

Zugang durch beschädigten Zaun

Den Ermittlungen zufolge drangen die Täter in den Tatzeitraum über einen beschädigten Zaun in der Straße Aischweg auf das Gelände ein. Dort stahlen sie zwei kleine Traktoren mit einem Gesamtwert von über 70.000 Euro. Zusätzlich entstand ein Sachschaden am Zaun in Höhe von etwa 200 Euro.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird vermutet, dass die Täter zum Abtransport der gestohlenen Traktoren ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei appelliert an Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. Erreichbar sind die Beamten unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333.

