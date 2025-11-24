Diebstahl in Münchberg: Unbekannte stehlen Kia im Wert von 50.000 Euro und Händlerkennzeichen

In Münchberg, Landkreis Hof, kam es am Samstagabend zu einem Diebstahl, bei dem ein hochwertiger Pkw und ein Kennzeichenpaar von einem Autohaus gestohlen wurden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Diebstahl eines Kia E-Fahrzeugs

Zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein schwarzes E-Fahrzeug der Marke Kia auf bisher unbekannte Weise vom Gelände des Autohauses in der Kirchenlamitzer Straße. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich während der Tatzeit in einem Tresor des Autohauses.

Rote Händlerkennzeichen abmontiert

Zusätzlich wurden die roten Händlerkennzeichen HO-06569 von einem BMW, der ebenfalls auf dem Gelände stand, gestohlen und vermutlich an den gestohlenen Kia EV6 angebracht. Der Zeitwert des entwendeten Kia beträgt etwa 50.000 Euro.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die am Samstagabend im Bereich der Kirchenlamitzer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.