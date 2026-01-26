Diebstahl in Nürnberg: Unbekannte stehlen Lkw-Reifen im Wert von 30.000 Euro

NÜRNBERG – In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 22. Januar 2026, und Freitag, dem 23. Januar 2026, kam es im Nürnberger Süden zu einem großen Diebstahl. Unbekannte Täter drangen auf das Gelände einer Firma ein und stahlen eine beträchtliche Anzahl an Lkw-Reifen. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Einbruch auf Firmengelände in der Antwerpener Straße 11

Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 13:50 Uhr, Zugang zum Firmengelände in der Antwerpener Straße 11. Dort brachen sie Container auf, in denen die Lkw-Reifen gelagert waren. Der Wert der gestohlenen Reifen wird auf etwa 30.000 Euro beziffert.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die anfängliche Spurensicherung durch. Die weiteren Untersuchungen hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 bei der Polizei zu melden.

