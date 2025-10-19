Diebstahl von Buntmetall im Wert von 50.000 Euro: Umspannwerk in Redwitz beschädigt

REDWITZ AN DER RODACH, LKR. LICHTENFELS. Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag und Freitag in ein Umspannwerk in Redwitz an der Rodach ein und verursachten erheblichen Sachschaden. Ihr Ziel war Buntmetall, und nun ermittelt die Kriminalpolizei Coburg.

Diebstahl von Buntmetall im Umspannwerk

Zwischen Donnerstag, ab 11 Uhr, und Freitag, bis 08.30 Uhr, drangen die Diebe auf das umzäunte Gelände des Umspannwerks in der Straße „Am Umspannwerk“ in Redwitz an der Rodach ein. Dort entwendeten sie Buntmetallkabel im Wert von etwa 50.000 Euro.

Hoher Sachschaden und Ermittlungen

Durch den Einbruch entstand ein massiver Sachschaden, der sich in ähnlicher Höhe wie der Wert der gestohlenen Kabel bewegt. Die Kriminalpolizei Coburg bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.