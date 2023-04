Diebstahl von GPS-Geräten aus Traktoren: Täterfestnahme

Dillingen – Im Zeitraum von Freitag (24.02.2023) auf Montag (27.02.2023) ereigneten sich im Landkreis Donau Ries und Landkreis Dillingen an sieben Örtlichkeiten Diebstähle von GPS-Geräten an John-Deere Traktoren. Betroffen waren hierbei u. a. die Gemeinden Fünfstetten, Wechingen und Donauwörth (LKR Donau-Ries) sowie Buttenwiesen und Laugna (LKR Dillingen). Insgesamt belief sich hier der Wert der entwendeten GPS-Geräte auf ca. 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Dillingen übernahm aufgrund des hohen Diebstahlschadens die Ermittlungen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg nahmen Polizeibeamte am Freitagnachmittag (14.04.2023) einen 51-jährigen Tatverdächtigen in Nürnberg fest.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten zahlreiche Beweismittel. Der 51-Jährige wurde am Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 51-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Dillingen prüft derzeit Zusammenhänge mit Fällen in anderen Bundesländern. Hierbei wurden ähnlich gelagerte Fälle im oberen zweistelligen Bereich verzeichnet. Zumeist gingen die Täter hierbei Traktoren der Marke John-Deere an und öffneten teilweise gewaltsam Lager- bzw. Maschinenhallen.

Aufgrund der derzeit laufenden Ermittlungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden.

