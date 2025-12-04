Diebstahl von Luxusfahrzeug in Gröbenzell: Kriminalpolizei ermittelt

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Gröbenzell ein hochwertiger Vorführwagen von einem Autohaus gestohlen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck untersucht den Vorfall.

Einbruch auf dem Autohausgelände

Um etwa 01:30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person Zutritt zum Freigelände des Autohauses in der Breslauer Straße. Ziel war ein schwarzer Jeep, dessen Zeitwert rund 80.000 Euro beträgt. Trotz einer ausgelösten Alarmanlage konnte der Dieb mit dem Fahrzeug entkommen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, jedoch blieben diese bisher erfolglos. Zeugen, die verdächtige Aktivitäten bemerkt haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 mitzuteilen.