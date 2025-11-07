Diebstahlserie in Regensburg: Unbekannter bricht in geparkte Autos ein und erbeutet Bargeld sowie Wertgegenstände

In den Nächten vom 4. auf den 5. November sowie vom 5. auf den 6. November kam es in Graß, einem Ortsteil von Regensburg, sowie in Obertraubling und Neutraubling zu mehreren Diebstahlsvorfällen aus Kraftfahrzeugen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gewaltsamer Zugang zu geparkten Fahrzeugen

Nach bisherigen Ermittlungen hat sich eine unbekannte Person in mehreren Fällen gewaltsam Zugang zu geparkten Fahrzeugen verschafft. Dabei wurden Seitenscheiben eingeschlagen. Aus den Wagen wurden kleinere Wertgegenstände sowie Geldbörsen mit Bargeld und Zahlungskarten entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, wohingegen der Beute- und Vermögensschaden über tausend Euro beträgt.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Regensburg hat umfassende Spurensicherungsmaßnahmen ergriffen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich im Zeitraum zwischen dem 4. und 6. November in den betroffenen Gebieten aufgehalten haben. Hinweise können unter 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizei Regensburg gemeldet werden.

Warnung der Polizei

Die Polizei erinnert Fahrzeughalter daran, keine Wertgegenstände oder Bargeld sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen, um Diebstählen vorzubeugen.