Diebstahlsserie in Altersheim in Immenstadt geklärt

Seit Anfang 2022 bis zum Februar dieses Jahrs ereilte ein Altersheim in Immenstadt eine Diebstahlsserie.

Der anfangs unbekannte Täter entwendete den teilweise dementen Bewohnern in insgesamt neun bekannt gewordenen Fällen Schmuck sowie Bargeld aus deren Zimmern. In zwei weiteren Fällen nahm er zudem von zwei Bewohnern die EC-Karte an sich. Da sich die PIN-Nummern offensichtlich ebenfalls in der Geldbörse befanden, hob er in insgesamt fünf Fällen Bargeld an einem Bankautomaten ab.

Am 07.02.2023 wurde er bei einem erneuten Versuch von der Polizei auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. In seinem unweit vom Tatort abgestellten Pkw konnte der Großteil von den zuletzt abgehobenen Beträgen sichergestellt werden. Der Täter stand bereits zuvor im Visier der polizeilichen Ermittlungen. Es handelte sich hierbei um einen Mitarbeiter des Altersheimes.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte den entwendeten Schmuck bei einer Goldankaufstelle veräußerte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

