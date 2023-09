Diedorf | Aufmerksamer Bürger trägt zur Festnahme eines Diebes bei

Dank der Aufmerksamkeit eines aufmerksamen Bürgers konnte ein Täter festgenommen werden, der in Diedorf versucht hatte, Dinge aus einem PKW zu stehlen.

Gestern um 12.00 Uhr beobachtete ein Anwohner in der Lindenstraße, wie eine männliche Person zunächst versuchte, die Tür seines Fahrzeugs zu öffnen. Als dies nicht gelang, versuchte der Täter, die Beifahrertür eines anderen Fahrzeugs zu öffnen. Da diese nicht verschlossen war, gelangte der Täter ins Fahrzeug und durchsuchte das Handschuhfach. Es wurde jedoch nichts gestohlen. Die Polizei wurde gerufen und konnte den Täter in der Nähe des Tatorts festhalten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter entlassen. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrzeugführer ihre Fahrzeuge beim Verlassen immer abschließen müssen.