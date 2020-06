In der Nacht von Sonntag auf Montag um 01.47 Uhr wurden drei Automaten der SB-Waschanlage in Diedorf in der Keimstraße aufgebrochen. Auf den Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass drei maskierte Täter das Gelände der Waschanlage betreten und zunächst die Kamera beschädigten.

Anschließend wurden drei Automaten aufgebrochen. Aufgrund dessen, dass die Geldkassetten noch am Sonntagabend geleert wurden, kamen die Täter nicht an Bargeld. Der Schaden an den Automaten beträgt ca. 10.000 Euro.

Da sich der Betreiber der Waschanlage um 03.00 Uhr online die Videoaufzeichnungen ansah, wurde der Einbruch schon früh entdeckt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief aber ohne erfolglos.

Die Beschädigungen sind erheblich 1 von 3

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18 900 zu melden.