Diedorf | Bei Unkrautvernichtung Baum und Carport angezündet

Am Sonntag wurde die Polizei Zusmarshausen über einen Brand im Lerchenweg in Diedorf in Kenntnis gesetzt.

Ein Bewohner des dortigen Anwesens wollte das Unkraut zwischen seinen Terrassenplatten mit Feuer abbrennen. Dabei kam er wohl zu nahe an einen Thujabaum, welcher sofort in Brand geriet. Obwohl der umsichtige Gärtner sogar einen Eimer Wasser bereitgestellt hatte, verbrannte der Baum vollständig und kohlte auch noch einen angrenzenden Carport leicht an. Erst mit einem Gartenschlauch konnte der Brand dann gelöscht werden, so dass die ebenfalls alarmierte Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. Leider passieren solche Brände beim Abbrennen von Unkraut gar nicht so selten. Es wird daher bei derartiger Unkrautvernichtung um Vorsicht, bzw. alternativ um mechanische Entfernung des Unkrautes gebeten.

