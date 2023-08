Die Polizeiinspektion Zusmarshausen hat eine Anzeige wegen betrügerischer Handwerker erhalten, die eine 85-jährige Seniorin aus der Kiefernstraße in Diedorf zwischen dem 08.08. und dem 21.08.2023 mehrfach besucht haben.

Die Handwerker, die in wechselnder Zusammensetzung auftauchten, überzeugten die Seniorin an ihrer Haustür davon, dass dringend Sanierungsarbeiten am Dach und der Einfahrt durchgeführt werden müssten. Die Seniorin beauftragte daraufhin die Handwerker mit den Arbeiten. Diese reinigten die Dachziegel, verteilten Fugensand in der Hofeinfahrt und reparierten Risse im Mauerwerk der Briefkastensäule mit Mörtel. Die Bezahlung erfolgte ausschließlich in bar und ohne Ausstellung einer Rechnung.

Insgesamt wurden der Seniorin in fünf Fällen 27.800 Euro abgenommen. Der Wert der erbrachten Leistungen beträgt jedoch bei fachgerechter Ausführung maximal 3.000 Euro. Die Seniorin konnte keine Personenbeschreibung oder Beschreibung der Fahrzeuge oder Firmenaufschriften geben, weshalb die Polizeiinspektion Zusmarshausen um Zeugenhinweise bittet.