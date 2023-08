Am Samstag gegen 17.00 Uhr stellte ein 84-Jähriger seinen Pkw in seiner Garage in Diedorf-Kreppen ab.

Als er kurz darauf aus dem Fenster am Wohnhaus blickt, bemerkt er eine Rauchentwicklung aus der Garage und stellte fest, dass der Pkw brannte. Der Brand konnte schnell durch die hinzugerufenen Feuerwehren aus Biburg, Willishausen und Schlippsheim gelöscht werden, so dass kein Schaden an der Garage entstand.

Der Schaden am Pkw wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt.