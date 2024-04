Diedorf | Nazi-Schmiererei an Verbrauchermarkt

Am Ostersonntag gegen 11.00 Uhr stellten zwei aufmerksame Passanten an der Glasschiebetüre eines Verbrauchermarktes in der Gewerbestraße in Diedorf ein Hakenkreuz sowie die Worte „Sieg Heil“ fest. Beides wurde vermutlich mit einem Stift dort angebracht.

Die Polizei in Zusmarshausen bitte um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08291-18900.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.