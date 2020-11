Diedorf-Oggenhof | Radfahrer erfasst Kind und fährt weiter – 7-Jähriger wird schwer verletzt

Am Samstag, 21.11.2020 um 16.45 Uhr, fuhr ein noch unbekannter Radfahrer in falscher Richtung auf dem Radweg an der Raiffeisenstraße in Oggenhof. Ein 7-jähriger Junge sprang aus seinem Anwesen auf den Radweg, um zum Pkw seiner Mutter zu gehen.

Hierbei wurde er vom Radfahrer erfasst und schwer verletzt. Der Radfahrer hielt an und setzte nach einem kurzen einvernehmlichen Wortwechsel mit der Mutter des Jungen die Fahrt fort.

Nachdem sich der 7-Jährige wegen Schienbeinfraktur einem operativen Eingriff unterziehen muss, wird der noch unbekannte Radfahrer nicht wegen Unfallflucht, aber zur weiteren Sachverhaltsabklärung und Schadensregulierung gesucht. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen.