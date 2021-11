Am Mittwoch (03.11.2021) kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Unfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Ein 78-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Mercedes in die eigene Garage fahren. Dazu stieg er aus seinem Pkw aus und öffnete zunächst das Garagentor. Als er sich wieder in sein Fahrzeug setzte, um in die Garage zu fahren, soll das Automatik-Fahrzeug plötzlich und ohne Zutun des Fahrers losgefahren sein. Der Rentner wollte nach eigener Angabe noch bremsen, fuhr aber wohl mit Vollgas in die Garage und durchbrach dort die Garagenrückwand.

Er konnte sich unverletzt über den Kofferraum aus seinem demolierten Fahrzeug befreien. Eine Nachbarin verständigte die Feuerwehr. Diese war mit ca. 20 Personen vor Ort und barg das Fahrzeug mit einem Seilzug aus der Garagenwand. An Pkw und Garage entstand geschätzter Gesamtschade in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.