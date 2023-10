Zu einer Anruferwelle mit falschen Polizeibeamten kam es gestern in den späten Nachmittagsstunden. Die Anrufer versuchten beim Anruf eine Legende hinsichtlich schwerer Unfälle mit ihren Kindern aufzubauen. Anschließend übernahm ein angeblicher Polizist das Gespräch und versuchte, zur Freilassung der Kinder, einen Geldbetrag zu erlangen.

Alle Angerufenen haben den Betrugsversuch erkannt und professionell reagiert. Sie haben sogleich das Gespräch beendet.

Die Polizei rät hierzu: „Geben sie keine Daten an und zahlen kein Geld. Die Polizei wird, auf diese Weise, nie eine Geldforderung an sie stellen. Rufen Sie ihr vermeintlich geschädigtes Kind mit ihrer bekannten Nummer an und treten somit mit diesem in Kontakt. Sollten Sie sich unsicher fühlen, rufen Sie die Polizei unter ihrer bekannten Nummer an und halten Rücksprache. Verwenden Sie nicht die angegebenen Nummern der Telefonbetrüger. Insbesondere die Notrufnummer „110“ braucht keine Vorwahl!

Ebenfalls dürfen wir auf das Präventionstheater „Lug und Betrug“ hinweisen, welches am Freitag, den 03.11.2023 um 18.00 Uhr in Zusmarshausen in der Hochstiftstraße 6 gastiert und diesen Bereich thematisiert. Der Eintritt hierzu ist frei.