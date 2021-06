Diedorf | Unbekannter Täter schlägt einige Autoscheiben ein

Im Tatzeitraum vom Montag, 21.06.2021, 20.00 Uhr bis zum Dienstag, 22.06.2021, 08.00 Uhr, hatten unbekannte Täter an 8 Pkw die Windschutzscheibe vermutlich mit einem Hammer eingeschlagen.

Die nicht zugelassenen Pkw standen auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Riedwiesenstraße in Diedorf.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.