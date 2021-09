Am Freitagnachmittag kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei der Eisenbahnunterführung i.R. Oggenhof. Eine 39-jährige Radfahrerin befuhr die Oggenhofstraße mit ihrem Lastenrad i.R. Oggenhof. Unmittelbar nach der Unterführung wollte sie nach links in den Krautgartenweg abbiegen.

Dabei missachtete sie den Vorrang eines 53-jährigen Motorradfahrers der zur gleichen Zeit die Oggenhofstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam kurz nach der Unterführung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei der Motorradfahrer stürzte und sich eine Fleischwunde am Knie zuzog. Der Motorradfahrer war zwar mit einer Motorradjacke, aber nur mit einer Jeanshose bekleidet. An Motorrad und Fahrrad entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 1000,- €.

