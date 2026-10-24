Dieses Mal müssen Punkte her: FC Augsburg geht auch gegen Union Berlin als Favorit ins Spiel

Wie in der Vorwoche geht der FC Augsburg heute als Favorit in das Spiel. Vor heimischem Publikum muss dabei aber gegen Union Berlin mehr herausspringen als zuletzt.

Für den FC Augsburg geht es heute um 15:30 Uhr darum, wieder in die Ergebnisspur zu finden. Der letzte Sieg ist lange her. Am 2. Spieltag gab es bei Eintracht Frankfurt ein 4:1, seitdem gab es in der Liga je zwei Remis und Niederlagen. Zu Hause rechnet man sich gegen den auswärtsschwachen 1. FC Union doch einiges aus. Die Köpenicker sind in dieser Spielzeit auf fremdem Platz noch ohne jedes Tor und jeden Zähler. Zuletzt gab es für den aktuellen Tabellen-17. einen leichten Aufwärtstrend. Die beiden letzten Partien konnten auf eigenem Platz ohne Niederlage überstanden werden. Mit einem 1:0 über Elversberg und dem 0:0 gegen Dortmund hielt man sich in diesem Zeitraum sogar ohne Gegentreffer.

FCA unter Druck: Nach dem Hoch soll es wieder aufwärtsgehen

In Schwaben verläuft die Trendlinie im Moment andersherum. Nach dem Hoch und der zwischenzeitlichen Tabellenführung zu Saisonbeginn sind die Schwaben tabellarisch aber wieder am Boden der Realitäten angekommen. Mit acht Zählern steht Augsburg nach sechs Spieltagen auf Rang 10 der Bundesligatabelle. Heute Nachmittag soll der Blick im Klassement der Liga aber wieder nach oben gerichtet werden. Seit sieben Monaten ist der FCA zuhause ungeschlagen, das soll weiterhin so bleiben.

Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum geht als Favorit in die Begegnung mit dem Team aus dem Osten Berlins. Auch in der Vorwoche hatte Rot-Grün-Weiß diese Rolle inne und tat sich damit schwer. Beim Aufsteiger Elversberg setzte es nach einem Horrorstart und einer vergeblichen Aufholjagd eine 3:4-Niederlage.

Manuel Baum fordert mehr Verlässlichkeit über 90 Minuten

Eine Wiederholung muss gegen Eisern Union vermieden werden. Dazu muss es dem FCA aber gelingen, seine weiter sehr guten Ansätze auch gegen unangenehme, physisch agierende Gegner auf den Platz zu bekommen. „Wir arbeiten intensiv an diesen Themen, um über 90 Minuten mehr Verlässlichkeit in unser Spiel zu bekommen“, betont auch FCA-Coach Baum. Helfen könnte dabei der erfahrenste Mann im Team. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist wieder eine Option für die Startelf. Kommt er heute zum Einsatz ist er mit 275. Spielbeteiligungen FCA-Rekordspieler und löst Daniel Baier ab.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Bah, Matsima, Brackelmann – Fellhauer, Massengo, Rieder, Behrens – Kade, Ibrahimovic- Gregoritsch