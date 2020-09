Diesmal virtuell | Tag des offenen Denkmals 2020 in Augsburg

Aufgrund der Corona-Pandemie und des von der Bundesregierung erlassenen Verbots von Großveranstaltungen findet dieses Jahr nach Vorgabe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz kein „analoger“ Tag des offenen Denkmals in Augsburg statt.

Dennoch sollen Interessierte die Möglichkeit erhalten, zumindest in eingeschränktem Rahmen digital das ein oder andere Denkmal zu erkunden.

Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“

Der diesjährige Denkmaltag steht unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“. Wie Organisatorin Barbara Freihalter erläutert, passt dazu perfekt die „Alte Schmiede“ am Milchberg in der Augsburger Altstadt.

Bereits 1184 ist die alte Hufschmiede in einer schwäbischen Chronik erwähnt. Jetzt wird das denkmalgeschützte Gebäude von Studierenden der Hochschule Augsburg saniert – mit innovativen Ansätzen, zum Beispiel hinsichtlich umweltschonender Lösungen für die Bezeizung. „Das Projekt ist ein Musterbeispiel dafür, wie historische Gebäude erhalten und gleichzeitig neu gedacht werden können“, sagt Freihalter.

Welterbestätten digital durchschreiten

Auch das Augsburger UNESCO Welterbe ist am Denkmaltag ein Thema. Wer Interesse hat, kann zum Beispiel virtuell das Wasserwerk am Hochablass oder die Wassertürme am Roten Tor mit Hilfe eines Audioguides oder bei einem virtuellen 3D-Rundgang erkunden. Auch das Gögginger Kurhaus, der Augsburger Dom und die Hessingkirche St. Johannes präsentieren sich im Internet.

Fotoaktion zum Denkmal-Tag

Reichen Sie hier Ihren Denkmal-Schnappschuss per Upload ein und erklären Sie in 3-5 Sätzen, was Sie mit dem Bauwerk verbinden. Unter allen Einsendungen wählt Stiftung Denkmalschutz die fünf eindrucksvollsten und bewegendsten Denkmal-Schnappschüsse aus. Die Fotos der Gewinner werden anschließend im Magazin für Denkmalkultur in Deutschland erscheinen.