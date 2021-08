Dieter Bohlen will keine Casting-Shows mehr machen

Dieter Bohlen will in Zukunft keine Fernsehsendungen mehr machen, in dem Nachwuchstalente gesucht werden. „Ich will nicht einfach wieder `ne Casting Show, da wieder irgendwelche Sänger bewerten“, sagte er in einem Video auf dem sozialen Netzwerk Instagram. Allerdings kündigte er an, wieder im Fernsehen auftreten zu wollen.

DSDS-Casting, über dts Nachrichtenagentur

Er denke aktuell viel darüber nach. „Wenn es irgendwie geht möchte ich was komplett Neues machen, was euch vom Hocker haut“, so Bohlen. Der 67-Jährige war einst Chef-Juror der Castingshows „Deutschland sucht den Superstar“ und „Supertalent“.

In den 1980er-Jahren hatte er als Mitglied des Pop-Duos „Modern Talking“ selbst musikalischen Erfolg, später auch als Produzent.