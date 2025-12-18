Newsletter
Dietmannsried: Feuerwehr-Einsatz wegen Rauchbildung durch verbranntes Essen in der Keltenstraße beendet
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Dietmannsried sorgte am 18. Dezember 2025 ein vermeintlicher Dachstuhlbrand in der Keltenstraße für einen Feuerwehreinsatz. Die rasch herbeigerufenen Einsatzkräfte stellten jedoch vor Ort fest, dass der gemeldete Rauch von verbranntem Essen stammte und kein Feuer im Dachstuhl ausgebrochen war.

Gründliche Lüftung des Gebäudes

Die Feuerwehrkräfte lüfteten das betroffene Gebäude intensiv, um den Rauch aus den Räumen zu entfernen. Dank der schnellen Reaktion der Feuerwehr konnte der Einsatz bald abgeschlossen werden.

Keine Verletzten oder Sachschaden

Durch das Missgeschick entstanden weder Verletzungen noch Sachschaden, sodass der Einsatz ohne weitere Maßnahmen beendet werden konnte.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

