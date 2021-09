Digitalisierter Spieleabend

Spieleabende erscheinen uns heute fast ein wenig altmodisch. In Zeiten von Online-Streaming und Videospielen sind Brett und Kartenspiele nicht mehr ganz up to date. Trotzdem haben sie noch große Fangemeinden. Wer regelmäßig gemeinsam mit Freunden spielt, kann seinen Spieleabend heute mit Technologie upgraden. In den Zeiten der Pandemie ist das sogar die notwendige Alternative. Wie geht das und ruiniert das nicht den Charme der Tradition?

Tradition Spieleabend

Menschen spielen gerne. Den Spieltrieb kann man sogar in Tieren beobachten. Aber warum spielen wir überhaupt? Wir setzen das Verhalten meistens mit Kindern gleich. Nach der Trieb- und Instinkttheorie ist der Spieltrieb ein Sozialverhalten, mit dem Säugetiere auf die Welt kommen. Wer denkt, das Spielen hat keinen höheren Zweck außer, sich zu bespaßen, liegt falsch.

Kinder lernen durch Spiele, was funktioniert und was nicht. Sie testen motorische Fähigkeiten und Handlungsweisen aus und verarbeiten und verstehen so immer mehr von der Welt um sich herum. Sie lernen mit Regeln, Niederlagen und den eigenen und Gefühlen anderer umzugehen. Einige Forscher glauben, dass aus dem Spielen die Fähigkeiten der Konflikt- und Problembewältigung und die emotionale Intelligenz gesteigert werden.

Ein Trigger, der uns auch als Erwachsene noch greift: Das Spiel stellt vor Herausforderungen und wer das Ziel erreicht, lernt Selbstwirksamkeit und bekommt ein gesteigertes Selbstbewusstsein. Oft regt das Spielen die Gehirnzellen an und fordert unser Gedächtnis. Vor allem aber ist das Spiel im Erwachsenenalter ein Ausgleich zu dem anstrengenden Alltag.

Spielt man gemeinsam mit anderen, fördert man den sozialen Zusammenhalt und setzt sich mit seinem Gegenüber auseinander. Man lernt, hat Spaß und erlebt Entspannung. Geht es um das Gewinnen, zum Beispiel beim Poker Spielen, testet man sein Können gegen andere. Der freundschaftliche Wettbewerb riskiert nichts, aber bringt das gute Gefühl beim Gewinnen.

Spieleabend auf Distanz?

Die Corona-Lockdowns waren eine harte Spielprobe für viele soziale Kontakte. Wer einen regelmäßigen Spieleabend mit seinen Freunden führt, musste sich neue Dinge überlegen. Zum Glück leben wir in Zeiten der Digitalisierung. Wie in den meisten anderen Bereichen des Lebens hat das Internet Lösungen gefunden, wie man auch auf Distanz gemeinsam spielen kann.

Videospiele

Videospiele sind bei Spieleabenden nicht fremd. Wer genügend Controller hat, kann mit mehreren Spielern gemeinsam spielen. Beliebt sind Rennspiele wie Mario Kart oder Kampfspiele wie Tekken, bei denen man gegeneinander antritt. Auf Distanz muss man auf Spiele zurückgreifen, die einen Online-Server haben, über den man miteinander spielen kann. In den meisten Fällen müssen dafür dann aber alle Beteiligten das Spiel oder zumindest die Hardware besitzen, auf der man es spielt.

Browser-Games

Um diesen Voraussetzungen zu entgehen, gibt es aber auch Spiele-Webseiten, die das gemeinsame Spielen ganz einfach, ohne vorherigen Kauf, ermöglichen.

Skribbl.io ist eine Browser-basierte Version des Spiels Montagsmaler. Alle willigen Spieler bekommen einen Code zu dem virtuellen Raum, in dem das Spiel stattfindet. Sie geben ihre Namen ein und wählen eine Farbe. Jeder bekommt auf seinem privaten Bildschirm einen Begriff gezeigt, zu dem er etwas zeichnet, das die anderen erkennen müssen. Die Antwort wird von den Ratenden eingetippt und durch den Algorithmus der Seite mit dem vorgegebenen Begriff verglichen. Wer richtig rät und gut zeichnet, gewinnt.

Auch bekannte Brett- und Kartenspiele wie UNO und Monopoly lassen sich online gegen Freunde oder Fremde spielen. Bei den meisten großen Marken-Spielen muss man allerdings dafür zahlen, wenn auch nur einmal.

Video-Chat & Voice-Call

Wem das zu anonym ist, der kann zeitgleich mit den Browser-Spielen einen Voice- oder Video-Anruf starten. Programme wie Skype oder Discord ermöglichen es, über das Internet, mit oder ohne Bild, zu telefonieren. So kann man ein wenig mehr das Zusammen-sein-Gefühl nachstellen. Wer eine gute Internetverbindung hat, kann versuchen, über Video-Chats miteinander zu spielen. Dafür muss natürlich ein geeignetes Spiel vorhanden sein.

Spiele wie Kniffel lassen sich, sofern alle Beteiligten genügend Würfel besitzen, auf diese Art umsetzen. Damit keiner schummeln kann, wird die Kamera beim Würfeln auf das Ergebnis gerichtet. Der Rest des Spiels läuft wie gewohnt. Wer kreativ ist, findet solche Lösungen auch für andere Spiele.

Spiele, die mit Video-Chat funktionieren:

Black Stories

Tabu

Mensch ärgere dich nicht

Wer bin ich?

Ich hab noch nie …

Schach

Pantomime

Stadt-Land-Fluss

Fazit

Spielen und gemeinsame Spieleabende sind wichtig. Sie steigern unser Selbstbewusstsein und stärken unsere Bindung zu anderen Menschen. Wer einen langjährigen Spieleabend hat, wird während der Pandemie unter den Kontaktbeschränkungen gelitten haben. Mit ein wenig Fantasie und der richtigen Technik lässt sich aber auch auf Distanz spielen. Mit Hilfe von Voice- und Video-Chat kann man hier so gut es geht den Charme eines Spieleabends nachempfinden: das gemeinsame Spielen und Lachen.