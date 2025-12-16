Newsletter
Digitalminister will stärkere europäische Beteiligung an KI

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat dafür plädiert, dass Deutschland und Europa sich bei künstlicher Intelligenz (KI) aus der Abhängigkeit von den USA befreien. “Ich glaube an Partnerschaften – aber auf Augenhöhe”, sagt er der “Zeit”. “Vor allem müssen wir selbst viel stärker an der technologischen Wertschöpfung teilhaben.”

Ein Fehler der Vergangenheit sei die Art der Tech-Regulierung, die Unternehmen zu viele Pflichten auferlege, sagte Wildberger. Zwar seien europäische Gesetze wie der Digital Services Act (DSA) und der Digital Markets Act (DMA) sinnvoll. “Wir müssen eine Regulierung gestalten, die es unseren Unternehmen nicht zu schwer macht, innovativ zu sein”, so der CDU-Politiker.

Wildberger selbst nutzt nach eigenen Angaben regelmäßig KI-Anwendungen, auch solche aus den USA. Mit dem Chatbot Claude des US-Anbieters Anthropic bespreche er regelmäßig persönliche Gedanken, erklärte der Minister. “Oftmals ein, zwei Stunden am Tag.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel