Mittwoch, Dezember 17, 2025
4.6 C
London
Politik & Wirtschaft
DIHK begrüßt Kabinettsbeschluss zur Reform des Bürgergelds

DIHK-Chef Peter Adrian hat den Kabinettsbeschluss zur Reform des Bürgergelds begrüßt. “Das ist ein Signal in die richtige Richtung”, sagte Adrian der “Rheinischen Post” (Donnerstagsausgabe). “Man hat als Transferempfänger auch eine Leistungsverpflichtung, wenn man vom Steuerzahler finanziert wird und arbeitsfähig ist.”

Dihk Begrüßt Kabinettsbeschluss Zur Reform Des Bürgergelds
Haus der Deutschen Wirtschaft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir müssen aber künftig vor allem auch die Anreize für die Arbeitsaufnahme erhöhen. Durch bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten. Es muss sich einfach noch mehr lohnen zu arbeiten, anstatt von Grundsicherung zu leben”, sagte der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Die Koalition dürfe nicht stehen bleiben, sondern müsse die Grundsicherung noch weiter reformieren.

