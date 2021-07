Dillingen | 90-Jähriger verursacht schweren Verkehrsunfall und stirbt dabei

Gestern, gegen 14:15 Uhr fuhr ein 90-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2032 von Dillingen in Richtung Holzheim. Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 90-Jährige mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Pkws.

Symbolbild

Der Unfallverursacher verstarb an der Unfallstelle. Der 55-jährige Geschädigte erlitt schwere Verletzungen an beiden Beinen und wurde mit dem Hubschrauber in das Uni-Klinikum Augsburg geflogen. Nach Nachrücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Beide nicht mehr fahrfähige Pkws sind ein wirtschaftlicher Totalschaden und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden vollkommen gesperrt.