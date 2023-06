Am 04.06.2023 gegen 11.30 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz im Ortsteil Donaualtheim. Nachdem beim Grillen im Garten eines Mehrfamilienhauses festgestellt wurde, dass das Gas zur Neige ging, wollte ein 30-Jähriger eine neue Gasflasche anschließen.

An der neuen Gasflasche befand sich offenbar ein defektes Ventil, so dass sich am austretenden Gas eine Stichflamme entzündete, die daraufhin auf die Hausfassade und einen Holzbalkon übergriff. Der 30-Jährige wurde durch die Stichflamme am Arm verletzt und musste mit Brandwunden ins Krankenhaus gebracht werden.

Durch die Feuerwehren aus Dillingen, Schretzheim und Donaualtheim, die mit über 30 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

