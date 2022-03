Dillingen | Drei Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Landrat Schrell

Am 15. Mai haben die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Dillingen die Wahl, sie müssen entscheiden wer neuer Landrat wird.

„Am 15. Mai werde ich mich nicht erneut um das Amt des Landrats in unserem Landkreis bewerben. Dies wäre zwar möglich, allerdings bin ich der Meinung, dass es nach dann mehr als 38 Jahren in der Kommunalpolitik, davon mehr als 14 Jahren als hauptamtlicher Bürgermeister in Buttenwiesen und 18 Jahren als Landrat, genug sein sollte. Zudem kann ich so mit einem guten Gefühl sowie gesund und fit meinen Abschied selbst bestimmen. Insofern ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um mich anderen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen.“, so Leo Schrell, der amtierende Landrat im Landkreis Dillingen/Donau.

Drei Kandidaten haben sich nun beworben, um nach der „Schrell-Zeit“ die Geschicke im Dillinger Land zu Lenken.

Mit Christoph Mettel bietet die CSU den Bürgermeister von Haunsheim als Nachfolger seines Parteifreundes auf. Mittel gilt als Favorit, muss sich aber gegen zwei Bewerber durchsetzen. Der Wertinger Stadtrat Markus Müller (Freie Wähler), sowie der AfD-Landtagsabgeordnete Christophe Maier aus Memmingen wurden ebenfalls vorgeschlagen.

Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheidet der Wahlausschuss in seiner Sitzung am 05.04.2022. Am 15. Mai wird dann gewählt werden.