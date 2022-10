Über Besuch aus der Landespolitik freuten sich Nadine Brenner und Julia Veh, die in diesem Jahr die Geschäftsführung der traditionsreichen Buchhandlung Brenner in Dillingen übernommen haben. In Begleitung von Dillingens Vize-Landrat Erhard Friegel und Kurt Ritter, dem Direktor des örtlichen Sailer-Gymnasium, war der Landtagsabgeordnete Dr. Fabian Mehring gekommen, um das Buchgeschäft mit dem Gütesiegel des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus auszuzeichnen. In Kooperation mit dem Börsenverein prämiert das Kultusministerium damit 181 Buchhandlungen in Bayern, die sich in besonderer Weise um die Leseförderung der Schulkinder im Freistaat verdient machen.

Warum die seit 1945 in Familienbesitz befindliche Buchhandlung Brenner zu diesem erlesenen Kreis gehört, erläuterte Mehring bei der Übergabe des Siegels im Geschäft an der Königstraße: „Sie sind nicht nur seit Jahrzehnten ein wertvoller Partner der Schulen in unserer Heimat, wenn es um die Ausstattung unserer Schüler mit Lehr- und Lernmitteln geht. Mit wiederkehrenden Buchausstellungen kümmern Sie sich bereits im Kindergartenalter um die Leseförderung der Kleinsten. Mit Ihren jährlichen Aktionswochen rund um den Welttag des Buches entfachen Sie bei jungen Menschen Begeisterung für Bücher. Besonders sticht Ihr Engagement in den Schulen unserer Heimat heraus, wo Sie etwa am Sailer-Gymnasium mit Leseinseln präsent sind und die Schulbüchereien mit Leben erfüllen. Damit tragen Sie maßgeblich zur Lesekompetenz der Kinder in unserer Region bei und leisten einen wesentlichen Beitrag zu deren Bildungschancen“, lobte Landespolitiker Mehring das besondere Engagement von Brenner und Veh.

Ganz zur Freude der beiden Geschäftsführerinnen, die sich davon in ihrem besonderen Engagement für die Leseförderung bestätigt fühlen: „Kinder und Jugendlichen Spaß an Büchern zu vermitteln, ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir wissen, dass die Lesekompetenz ausschlaggebend für den Erfolg in Schule und Beruf ist und maßgeblich über die Lebenschancen junger Menschen entscheidet,“ sind sich Veh und Brenner sicher. Geht es nach Mehring, soll die jüngste Auszeichnung auch dazu beitragen, das Bewusstsein der Menschen für die Bedeutung dieses besonderen Engagements zu schärfen. Mehring: „Zuletzt hat sich ein erheblicher Teil des Buchmarktes in das Internet verlagert. Diesen Trend hat Corona noch bestärkt. Amazon und vergleichbare Dienstleister kommen aber weder an unsere Schulen, noch bieten sie Beratung an oder kümmern sich um die Lesekompetenz von Kindern. Das sollten wir alle als Verbraucher bei unseren eigenen Einkäufen zugunsten des heimischen Mittelstandes bedenken“, findet Mehring.

Umso begeisterter zeigte sich der Abgeordnete indes darüber, wie die beiden jungen Unternehmerinnen ihre traditionsreiche Buchhandlung fit für die digitale Zukunft machen: „Beim Brenner kann man genauso im Webshop einkaufen und sich über die sozialen Medien informieren wie im Onlinehandel. Anders als dort, kriegt man sogar per WhatsApp eine Antwort und erhält zusätzlich persönliche Beratung, wenn man stattdessen in das Geschäft kommt. Das ist unschlagbar und damit kann das Internet kein bisschen mithalten“, befand Mehring.