Montag, Oktober 20, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

DIN-Chef: Deutschland verliert Anschluss bei Zukunftstechnologien

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Deutschland droht bei der Normung von Zukunftstechnologien den Anschluss zu verlieren, warnt Christoph Winterhalter, Vorstand des Deutschen Instituts für Normung (DIN). “Unsere Rolle als Exportweltmeister ist bedroht”, sagte der DIN-Chef dem “Tagesspiegel” (Montagausgabe). “Wir werden Einfluss verlieren, wenn wir an den Normen für Hochtechnologie nicht aktiv beteiligt sind und auch dort eine Führungsrolle einnehmen.”

Din-Chef: Deutschland Verliert Anschluss Bei Zukunftstechnologien
3D-Drucker (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Winterhalter ist Vizepräsident des obersten Lenkungsgremiums der internationalen Normungsorganisation ISO. Viele Ausschüsse, die sich mit Digitalwirtschaft beschäftigen, seien mit Chinesen besetzt, sagte er. China habe einen Vorsprung, das setze die deutschen Unternehmen unter Druck. “Wir müssen uns die Frage stellen: Reicht es auch, wenn wir beispielsweise beim Dieselmotor international führend bleiben, aber bei Digitaltechnologien wie KI China die Führung überlassen”, so Winterhalter.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

