Dinkelscherben | Arbeiter wird von Traktor niedergedrückt

Am Samstag gegen 13.15 Uhr kam es zu einem Betriebsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Dinkelscherben, Marktstraße.

Ein 74-Jähriger Arbeiter wollte einen Heuwender am Traktor abbauen. Um die Hydraulik in Gang zu setzen startete er den Motor des Traktors. Hierbei stand er neben dem Traktor und

hatte übersehen, dass der Gang eingelegt war. Der Traktor setzte sich in Gang und

der Arbeiter wurde vom Hinterreifen erfasst und niedergedrückt. Ein 49-Jähriger

Arbeiter kam dem Verunfallten zu Hilfe und konnte ihn befreien.

Der 74-Jährige erlitt Verletzungen an der linken Körperseite und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Er war die ganze Zeit ansprechbar und es ist nicht damit zu rechnen, dass er sich schwere Verletzungen zuzog.

