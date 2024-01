Dinkelscherben OT Ried | Am Mittwoch (03.01.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hattenbergstraße in Ried. Der 42-jährige Fahrer eines Opel Astra, welcher die Straße in Richtung Augsburg befuhr, kam innerorts aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum.

Er wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus. Vorher wurde zur Behandlung des Verletzten der Notarzt mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle eingeflogen. Der 42-Jährige war Zeugen bereits vor dem Unfall durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Die Ursache dafür ist nicht bekannt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden.