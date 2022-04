Dinkelscherben | Unbekannte schlagen Christusfigur die Hand ab

In der Nacht vom 17.04. auf den 18.04. wurde eine Heiligenfigur, welche am Wegesrand zwischen Anried und Dinkelscherben am dortigen Feldkreuz aufgestellt ist, durch eine oder mehrere unbekannte Personen beschädigt.

Die rechte Hand der Statue wurde hierbei mutwillig abgeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600,- Euro.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise.

