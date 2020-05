Diözese Augsburg übernimmt das Gebäude der Hermann-Schmid-Akademie – Schulwerk will Realschule betreiben

Das Bistum Augsburg baut sein Engagement im Bildungssektor weiter aus und wird ab dem nächsten Schuljahr vorbehaltlich der staatlichen Genehmigung in der Stadt Augsburg mit einer vierten Realschule und ab dem Schuljahr 2021/22 mit einer neuen Grundschule präsent sein. Möglich wird dies durch den Erwerb eines bereits vorhandenen Schulareals in Augsburg-Kriegshaber.

Die Diözese Augsburg hat die Liegenschaft der privaten Hermann-Schmid-Akademie in der Sommestraße 59, heute für 18,35 Millionen Euro erworben und wird zudem an diesem Standort auch eine neue Sporthalle errichten. „Ich freue mich sehr über diese Bereicherung unserer Bildungs-Aktivitäten. Mir ist es äußerst wichtig, damit gerade in dieser unsicheren, von der Corona-Pandemie geprägten Zeit auf Zukunft zu setzen und weiteren Schülern eine Heimat in unserem Schulwerk zu geben“, erklärt dazu der ernannte Bischof von Augsburg, Dr. Bertram Meier. „Und gerade Bildung ist für uns Zukunft! Völlig unabhängig von der Herkunft der Schüler sind sie für mich Gemeinden im Kleinen und damit auch ein wichtiger Zukunftsort, an dem wir als Kirche einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung und den Zusammenhalt der Gesellschaft leisten können.“

Nachdem die Schließung der Akademie bekannt wurde, ist die Stadt Augsburg mit der Bitte auf die Diözese zugekommen, am Erhalt dieses Schulstandorts mitzuwirken. „Diesem Anliegen sind wir sehr gerne und schnell nachgekommen“, unterstreicht Bischof Bertram. „Ich bin allen beteiligten diözesanen Gremien und Einrichtungen, vom Diözesansteuerausschuss bis zum Schulwerk sehr dankbar, dass wir hier zu einer guten und einvernehmlichen Lösung kommen konnten.“

Schulwerk der Diözese führt Realschulbetrieb nahtlos fort

Die Pläne der Diözese sehen vor, zunächst den Schulbetrieb der Realschule ab dem kommenden Schuljahr nahtlos fortzuführen. Träger der Einrichtung wird dabei das Schulwerk der Diözese Augsburg sein. Es wird damit ab Herbst in Augsburg mit vier Realschulen, zwei Gymnasien, einer Fachakademie für Sozialpädagogik, einer Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung sowie den Franz-von-Assisi-Schulen (Grund- und Mittelschule) präsent sein.

Neuer Name: Bischof-Ulrich-Realschule

Unterrichtet werden soll an der neuen Realschule, die den Namen Bischof-Ulrich-Realschule des Schulwerks der Diözese Augsburg tragen wird, nach dem schulwerkseigenen Modell „GanzTakt+“, einem flexiblen Ganztagsmodell. Dabei werden zwei feste, verpflichtende Ganztage für pädagogisch innovative Programme genutzt, wobei Eltern die beiden anderen Tage optional für eine Ganztagsbetreuung zusätzlich buchen können. In diesem Modell wird sich auch eine Profilierung der Schule nach dem Schulwerks-Leitbild einer ganzheitlich-christlichen Pädagogik verwirklichen lassen. „Als katholischer Träger werden wir bewusst auf die in unserem Schulwerk bewährte Vermittlung christlicher Werte setzen. Auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Schulfamilie wird uns dabei sehr wichtig sein“, erklärt dazu Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg. „Aber wir nehmen alle Konfessionen und Religionen auf und sind der Weltoffenheit verpflichtet.“

Schüler, Eltern und auch das Lehrerkollegium haben Kosak zufolge diesem pädagogischen Konzept bereits zugestimmt. Das Schulwerk werde einem Großteil der Lehrkräfte und Mitarbeiter der bisherigen Rudolf-Diesel-Realschule Arbeitsverträge anbieten können, kündigt er an. Die Ausrichtung der Realschule mit den Wahlpflichtfächergruppen I und II (mathematisch-naturwissenschaftlich technischer bzw. wirtschaftlicher Bereich) werde bestehen bleiben. Die Einschreibung für das nächste Schuljahr läuft bereits und ist noch bis zum 18. Mai über Formulare möglich, die unter www.hsa-akademie.de heruntergeladen werden können.

Zudem richtet der Schulwerksdirektor den Blick bereits auf das übernächste Schuljahr: „Wir planen, an diesem neuen Schulstandort ab September 2021 auch mit einer weiteren Grundschule an den Start zu gehen.“ Diese zweizügig geplante Schule wird nach einem schrittweisen Aufbau bis zu 200 Kindern aus ganz Augsburg offenstehen, ist also nicht an einen Stadtteil gebunden.