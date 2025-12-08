Newsletter
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

DIW findet Kopplung von Renteneintritt an Beitragsjahre ungerecht

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat den Vorschlag, den Beginn der Rente nicht mehr mit dem Alter, sondern mit der Zahl der Beitragsjahre zu verknüpfen, als ungerecht bezeichnet. “Ein solches Modell schafft große neue Ungerechtigkeiten im Rentensystem, denn es führt zu einer stärkeren Umverteilung von Arm zu Reich und von Frauen zu Männern”, sagte Fratzscher der “Rheinischen Post”. Als Beispiel nannte er die Rente mit 63, von der “vor allem männliche, häufig gut bezahlte Industriearbeiter” profitiert hätten.

Diw Findet Kopplung Von Renteneintritt An Beitragsjahre Ungerecht
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Fratzscher sagte weiter: “Der Vorschlag wird die Altersarmut nicht reduzieren, sondern Ungleichheiten verstärken. Zudem wird er zu einem intensiven Streit über die Frage führen, ob und wann Unterschiede im Renteneintrittsalter berechtigt sind oder nicht.” Aus Sicht des Wirtschaftswissenschaftlers würden auf diese Weise “Menschen und vor allem Frauen, die viele Jahre ehrenamtlich tätig waren oder sich um die Familie gekümmert haben, schlechter gestellt” werden.

Der Ökonom Jens Südekum, der auch Berater von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) ist, hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, den Beginn der Rente nicht mehr mit dem Alter, sondern mit der Zahl der Beitragsjahre zu verknüpfen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

