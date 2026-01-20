Newsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

DIW schlägt eigenes Konzept für Erbschaftsteuer vor

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schaltet sich mit einem eigenen Konzept in die Debatte über eine Reform der Erbschaftsteuer ein.

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Konzept soll eine Balance zwischen den unterschiedlichen Interessen herstellen. “Die überzogenen Privilegien bei den Superreichen werden abgeschafft, die Mehreinnahmen können genutzt werden, um die Erben kleinerer Vermögen zu entlasten”, sagte DIW-Ökonom Stefan Bach der “Süddeutschen Zeitung”.

“Bei der Streichung von Steuerprivilegien muss allerdings mit Augenmaß vorgegangen werden, um die Fortführung mittelständischer Unternehmen und deren Investitionen nicht zu gefährden, zumal in der aktuellen Wirtschaftskrise.” Mit neuen Freibeträgen und Steuersätzen könnte der Fiskus 2,3 Milliarden Euro mehr einnehmen, allerdings würde die Steuerlast deutlich anders verteilt.

